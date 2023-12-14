قادة ألمانيا وفرنسا والمجر يعتزمون عقد اجتماع غير رسمي قبل بدء القمة الأوروبية

أعلنت متحدثة باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، أن انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل سوف يتأخر بعض الشيء.

وأضافت المتحدثة أنه سيشارك في مباحثات غير رسمية قبل انطلاق القمة كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ومن المقرر خلال القمة الأوروبية الأخيرة لهذا العام التي تستمر اليوم الخميس وغدا الجمعة اتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد، وكذلك مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هدد بعرقلة هذه القرارات حتى النهاية، وبرر ذلك بعدة أشياء من بينها، أن أوكرانيا لم تحقق بعد جميع متطلبات الإصلاح وأن المقترح الخاص بمعالجة الميزانية لا يتوافق مع توقعات بلاده.