تعرف على موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، موسم 2023-2024، بنهاية الجولة السادسة والأخيرة مساء الأربعاء.

وأسفر دور المجموعات عن تأهل أندية: بايرن ميونيخ، كوبنهاجن، أرسنال، أيندهوفن، ريال مدريد، نابولي، ريال سوسيداد، إنتر ميلان، أتليتكو مدريد، لاتسيو، بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، لايبزيج، برشلونة وبورتو.

فيما انتقل للدوري الأوروبي كل من: جالاتا سراي، لانس، سبورتنج براجا، بنفيكا، فينورد، ميلان، يانج بويز وشاختار دونتسيك.

وتمثل إسبانيا الحضور الأكبر في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بواقع 4 أندية، تليها 3 من ألمانيا وإيطاليا، وفريقان من إنجلترا، وممثل واحد لكل من هولندا، الدنمارك، فرنسا والبرتغال.

وتقام قرعة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.