 أبو الغيط يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها

ليلى محمد
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 4:07 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 4:07 م

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، على وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها.

وقال أبو الغيط، في منشور له عبر حسابه الرسمية على موقع إكس (تويتر سابقا): "في العقبة نجتمع في إطار لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا".

وأضاف أبو الغيط أن "الهدف هو دعم الشعب السوري وتطلعاته إلى مستقبل أفضل".

وتابع: "المرحلة الانتقالية هامة وحساسة ومن المهم أن تكون شاملة وتعكس تنوع المجتمع السوري".

وأعرب أبو الغيط عن التطلع إلى العمل مع السوريين من أجل مرحلة انتقالية ناجحة، مؤكدا تشجيع الجامعة العربية الجميع على تبني الحوار وإعلاء مصلحة الوطن.

كما أكد على محورية مبدأ وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها.

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