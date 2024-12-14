الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع وصول شحنات المساعدات إلى غزة

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة مع سقوط العشرات من الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتعددة في الأيام الأخيرة وانعدام الأمن الذي يعيق إيصال المساعدات.

وحث منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مهند هادي، على احترام مبادئ "التمييز والتناسب والاحتياطات"، ودعا الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والمرور الآمن بدون عوائق للمساعدات الإنسانية.

وأشار هادي إلى نهب قافلة مكونة من 70 شاحنة كانت تتحرك عند معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء الماضي ونهب أربع شاحنات من أصل خمس شاحنات غادرت معبر كيسوفيم في نفس اليوم.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أن إسرائيل رفضت أكثر من 90% من 137 بعثة أرادت الأمم المتحدة وشركاؤها إرسالها إلى شمال غزة المحاصر منذ 6 أكتوبر.