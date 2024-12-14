التصريح بدفن عامل توفي صعقا بالكهرباء داخل عقار بالشيخ زايد

قررت نيابة أكتوبر التصريح بدفن جثة عامل بعد أن توفي داخل عقار بمنطقة الشيخ زايد بسبب صعق الكهرباء أثناء صيانته للمصعد الكهربائي الخاص بالعقار.

وبينت تحقيقات النيابة أنه بعد عرض المتوفي على مفتش الصحة والمختصين تبين أن الوفاة جاءت بسبب الصعق الكهربائي ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة.

البداية جاءت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار في مدينة الشيخ زايد.

على الفور دفعت الأجهزة الامنية بالخدمات لمكان البلاغ وبوصول القوات الأمنية تبين أن المتوفي عامل صيانة المصعد وأنه أصيب بصعق كهربائي، أثناء أداء عمله في صيانة مصعد العقار، ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.