الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، مساء السبت، أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 18 و19 درجة مئوية، مما يشير إلى بداية أجواء شتوية بشكل ملحوظ، خاصة أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترة الليل ستنخفض في القاهرة الكبرى لتصل إلى 11 أو 12 درجة مئوية، كما ستسجل محافظات الصعيد درجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى 5 و6 درجات مئوية خلال فترات الليل، مما سيؤدي إلى أجواء شديدة البرودة.

وأوضحت أن هناك فرصًا للأمطار على المناطق الساحلية ومحافظات شمال البلاد، مع تفاوت في شدة الأمطار بين يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين، لكنها أكدت أن كميات الأمطار المتوقعة لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

وأفادت بأن الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس سيستمر حتى غدٍ، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أو 4 أمتار، مما يجعلها غير مناسبة لأعمال الصيد أو الملاحة البحرية أو التنازع.

وأوضحت أن هناك استمرارًا لوجود الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، لكنها ستكون أقل كثافة من الأيام السابقة ولن تؤثر على حركة المرور.

ونوهت بأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر الجاري، مع توقعات أن تصل ذروته في شهري يناير وفبراير المقبلين، حيث ستشهد البلاد أدنى درجات حرارة، كما لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة في فترات انخفاض درجات الحرارة، خصوصًا في مناطق الصعيد والشواطئ.