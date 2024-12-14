وزير الكهرباء: محطة أبيدوس أولى خطوات الدولة لتقنين الطاقات الجديدة والمتجددة

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان هي أولى خطوات الدولة لتقنين الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدولة ملتزمة بالعمل على زيادة قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الـ500 ميجا وات التي تضيفها المحطة، توفّر انبعاثات كربونية قدرها 800 ألف طن، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة في دعم البيئة.

ولفت إلى أن أربعة جيجا وات ستتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء على مدار الفترات المقبلة، ما يعني أنه لن يكون هناك تخفيف أحمال للكهرباء.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حفل تدشين محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة "أبيدوس 1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.