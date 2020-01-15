رئيس مجلس السيادة السوداني: المجال الجوي للسودان مفتوح

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قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن المجال الجوي للسودان مفتوح.
كما تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث انقلاب وأكد أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.