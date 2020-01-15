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رئيس مجلس السيادة السوداني: المجال الجوي للسودان مفتوح

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
القاهرة (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:34 ص

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن المجال الجوي للسودان مفتوح.

كما تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث انقلاب وأكد أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.


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