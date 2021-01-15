المصرى يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة وادى دجلة

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إستأنف الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى تحت قيادة على ماهر تدريباته بمعسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب .

وقبل بدء المران حرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه طالبهم بضرورة غلق صفحة المباراة الأخيرة للفريق أمام الزمالك التى انتهت بفوز الاخير بهدف للاشئ وأهمية التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مباراة وادى دجلة والمقرر إقامتها فى الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع 8 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح على ماهر لجميع اللاعبين ان الجماهير ببورسعيد تنتظر من الفريق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة والتى سيخوض الفريق خلالها 7 مباريات سوف تحدد بشكل كبير مدى قدرة الفريق على تحقيق طموحات الجماهير بدخول المربع الذهبى من عدمه على أقل تقدير.

وكان فريق المصرى قد حصل على إجازة سلبيه ليومين عقب مباراة الزمالك للاستشفاء من ضغط المباريات.

وعن المران الأول للفريق فقد اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية المتنوعة فيما خاض رباعى حراس المرمى احمد مسعود ، عصام ثروت ، احمد دعدور ، محمد شحاتة مران تخصصى تحت إشراف مصطفى فتحى مدرب الحراس .