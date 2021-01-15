نشاط متزايد لحركة الرياح في شمال سيناء

تنشط حركة الرياح في محافظة شمال سيناء لليوم الثاني، و استمر انخفاض درجات الحرارة في مراكز "بئر العبد والحسنة ونخل والعريش والشيخ زويد ورفح".

و نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية، تابعت غرفة عمليات ديوان عام المحافظة الأوضاع في مراكز المدن، مع استمرار التنسيق مع قطاعات المياه و الكهرباء والصرف الصحي والموارد المائية للتدخل عند تلقى بلاغات من المواطنين.

و شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إتخاذ كافة القطاعات أعلى درجات الاستعداد بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، مطالبا بوضع فرق التدخل السريع في درجة الاستعداد المرتفعة.

من جهتها حرصت نقاط المرور علي دعوة السائقين على توخي الحذر عند القيادة في طرق شمال سيناء.