إيران: الإصابات بكورونا أكثر من مليون و318الف والوفيات تتخطى 56الف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ملیونا و318 الفا و295 شخصا، وبوفاة 83 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و621 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 485 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و318 الفا و295 شخصا من بينهم 4415 شخصا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و107 الاف و11 شخصا حتى اليوم ، ولکن للاسف توفى 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 621 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 422 الفا و 554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.