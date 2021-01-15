يعتبر الغاز أرخص وسيلة والأكثر شيوعًا للاستخدام في تدفئة المياه، حيث يتكون نظام الغاز من غلاية واحدة تُسخن المياه ثم تُضخ عبر الأنابيب في الصنبور، وظلت أنظمة الغاز إلى حد كبير كما هي مع القليل من التطور، بينما تطورت السخانات الكهربائية إلى بديل موفر للطاقة، مع جميع مزايا سخانات التخزين القديمة ولكن لا يوجد أي عيوب.



ونشر موقع "رونيت" مجموعة من المعلومات حول لماذا يجب اختيار السخان الكهربائي على الغاز؟



* نظام التشغيل



أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب مقارنة بالتدفئة المركزية بالغاز التي تتطلب أنابيب وفتحات وأنابيب، لذلك لا توجد قيود على تخطيط التركيب، ولكن كل ما هو مطلوب هو الاتصال البسيط بالدائرة الكهربائية، حيث تعتمد الكثير من السخانات الكهربائية على وجود خزان داخلي للمياه، يكون متصلًا بنظام تسخين وصمام أمان ومنظم للحرارة، ما يجعله يعمل على تثبيت درجة حرارة المياه حتى بعد التسخين، بينما يعتمد سخان الغاز على التسخين الفوري، ولا توجد به أية خزانات للمياه، ما يجعل الماء العادي ترتفع درجة حرارة على الفور بمجرد مروره بالماسورة الداخلية للسخان، بالإضافة إلى أن درجة سخونة المياه تتأثر بقوة دفع المياه في المواسير، فإن كان دفع المياه ضعيفًا تقل حرارتها، وإن كان قويًا تزيد حرارتها.



* التكاليف:



تعتبر تكاليف تركيب التدفئة بالغاز أعلى بكثير من تكلفة الكهرباء ولا تدوم طويلا في المتوسط، ولكن يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء، ما يؤدي إلي زيادة النفقات المادية على المدى البعيد، بينما يعد الغاز أقل تكلفة من حيث النفقات المادية على المدى البعيد، بالإضافة إلى أنه لا يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.



* التكنولوجيا:



تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة وتقل في السعر، ما يجعله هو الأفضل للاستخدام في المستقبل، حيث تشمل أحدث التطورات في مجال السخانات الكهربائية مكونات فعالة وسريعة وعناصر حرارية مبتكرة جديدة.



* البيئة:



أصبح المستهلكون أكثر وعيا بالحاجة إلى أنظمة تدفئة نظيفة وفعالة ومستدامة، حيث أن السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.



* الأمن والسلامة:



تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا من الغاز، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة، ما يزيل المخاطر مثل انبعاثات أول أكسيد الكربون والانفجارات، ويمكن أيضا أن تكون أنظمة الغاز أكثر ضوضاءً بسبب اندفاع الماء الساخن عبر الأنابيب، حيث يكون ذلك علامة تحذير ناتجة عن تراكم الحمأة أو الرواسب الكلسية، ولكن مع الأنظمة الكهربائية لا تصدر ضوضاء ولا تتراكم الترسبات الكلسية.



القيمة



الغاز أرخص من الكهرباء لتشغيلها على أساس يومي، ولكن التكاليف الحقيقية التي يجب مراعاتها هي التركيب بالإضافة إلى نفقات الصيانة والتشغيل، إلى جانب متوسط طول عمر المنتجات، حيث تعتبر التدفئة الكهربائية أرخص في التركيب من الغاز، ولا توجد بها تكاليف صيانة وتستمر لمدة تصل إلى 50% أطول من غلاية الغاز العادية.