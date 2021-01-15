نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير مسار العائلة المقدسة

عبد المنعم : الانتهاء من البرجولات الخشبية بنسبة 90 ٪





بحثت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، مع عادل الجندى مدير علاقات خارجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجمال مصطفى بوزارة الآثار، والعميد خالد درويش، مدير متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية، والمهندس محمد عبد الوهاب، بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، آخر مستجدات تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة بالمنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارى تنفيذها وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير حيث أنها لا تدخر جهدا فى سبيل الواجب الوطنى والمشاركة فى الأعمال والمشروعات ذات الأهمية القصوى.

وأكدت، أن أحياء مسار العائلة المقدسة يعتبر مشروعا قوميا وتوليه القيادة السياسية، والدولة إهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.

وأوضحت، أنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لخطة التطوير الجارى تنفيذها والتى تشمل منطقة مجمع الأديان تحديدا حتى يتواكب هذا التطوير مع أهمية الحدث وتشمل دهان جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بالوان موحدة كى تضفى مظهر يليق بالحدث.

وأضافت، أنه جاري تطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الأديان وخط السير، كما تمت عرض مقترح لإعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضارى مميز.

و وجهت بضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة اليونيبول بمدخل مجمع الاديان حيث أنه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها وجارى الاستكمال.

وتابعت : " أنه تم الانتهاء من البرجولات الخشبية بنسبة ٩٠% كما تم الانتهاءمن عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة حيث قاربت على الانتهاء.

و أضافت نائبة المحافظ، أنه تم بالفعل الانتهاءمن زرع النخل بطول المسار وتم طلاء احواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الاشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى.

وأكدت، أنه جارى العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة تقوم بتنفيذ الاعمال بكل اهتمام وحماس، حيث تتم الأعمال بسرعة وانجاز فى تنفيذ الأعمال ووجهت بتذليل أى عقبات للانتهاء فى وقت وجيز وطبقا للخطة الموضوعة لذلك.

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لمتابعة تطوير مسار العائلة المقدسة.

ووجهت عبد المنعم بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارى تنفيذها وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.

وأوضحت بأنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لخطة التطوير الجارى تنفيذها والتي تشمل منطقة مجمع الأديان تحديدا حتى يتواكب هذا التطوير مع أهمية الحدث وتشمل دهان جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بالوان موحدة كى تضفى مظهر يليق بالحدث.

أضافت بأنه جارى تطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الأديان وخط السير كما تم عرض مقترح لإعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضاري مميز .

وجهت عبد المنعم بضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة اليونيبول بمدخل مجمع الأديان حيث إنه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها وجارى الاستكمال، مشيرة إلى أنه تم من باقي الأعمال حيث تم الانتهاء من البرجولات الخشبية بنسبة ٩٠%.

وأكدت أنه تم الانتهاء من عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة حيث قاربت على الانتهاء، مضيفة أنه تم الانتهاء من زرع النخل بطول المسار وتم طلاء أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى.