قال الإعلامي عمرو أديب، إن نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو في المباراة التي جمعتهما على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، غير مُرضية، منوهًا إلى أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفرقة ليس من المتوقع بمستواها الحالي أن تنافس على كأس إفريقيا بتلك الروح والمدرب الحالي، متابعًا: «إلا لو تلبسهم روح فرعونية ويتحولون تحولا آخر».

وأشار إلى أن خروج مصطفى محمد والبداية بعبد الله السعيد ألغاز غير مفهومة من مدرب المنتخب كارلوس كيروش الذي وصفه بأنه «عنيد عِند الفيل»، معقبًا: «نتمنى المباراة المقبلة الوضع يكون أفضل، وخاصة بعد السودان هندخل ضرب نار جامد وفرق تنافس بعنف».

وأعرب عن تعجبه من عدم القدرة على إقالة المدرب البرتغالي بسبب الشرط الجزائي المقدر بـ42 مليون حنيه، مضيفًا: «كنت عاوز تجيبه من على القهوة وتقول أعمل معاك عقد ولو منفعتش أمشيك، لازم تتحمل مسؤولية المدرب وتدفع الشرط الجزائي الخاص به».

وبصعوبة كبيرة نجح المنتخب الوطني في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم الأفريقية، الكاميرون 2022، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة أمام غينيا بيساو بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.