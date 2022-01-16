تبدأ السلطات الدنماركية غدا الأحد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في القطاع الثقافي، رغم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع القلائل الماضية.

ووفق الإجراءات الجديدة سوف تسمح السلطات بإعادة فتح المتاحف وحدائق الحيوان والملاهي وغيرها من المنشآت اعتبارا من يوم غد الأحد، وتنطبق الإجراءات الجديدة أيضا على دور السينما والمسارح وأماكن مثل قاعات الحفلات الموسيقية، لكن في ظل عدد محدد من الزائرين.

ولكن في العديد من الأماكن، يجب على الزوار استخدام أقنعة واقية، وإثبات أنهم تلقوا التطعيم أو التعافي أو إجراء اختبار سلبي.

وستبقى مظاهر الحياة الليلية محظورة حتى نهاية الشهر على الأقل.

وسجلت الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، أكثر من 20 ألف إصابة يومية جديدة عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية ، وجرى تسجيل أكثر من 25 ألف حالة وفاة اليوم السبت.

ومع ذلك، يبدو أن أرقام الإصابات الجديدة استقرت الآن، في حين أن عدد المرضى بالمستشفيات الذين يعانون من كوفيد-19 مستقر إلى حد ما بين 700 و800 شخص.