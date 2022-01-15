مصرع فتاة اختناقا داخل دورة مياه شقتها في كرداسة

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لقت فتاة مصرعها خنقا أثناء الاستحمام داخل دورة مياه شقتها بدائرة مركز شرطة كرداسة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاه داخل دوره المياه بشقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة فتاه تبلغ من العمر 16عاما، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الفتاه اختنقت أثناء الاستحمام داخل دورة المياه ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.