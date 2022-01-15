زيادة المنطقة المحمية حول جالاباجوس لحماية الأنواع البحرية المهاجرة

زادت مساحة المياه المحمية حول جزر جالاباجوس في المحيط الهادئ بواقع 60 ألف كيلومتر مربع.

وبينما كان رئيس الإكوادور جيرمو لاسو على متن سفينة في خليج بويرتو أيورا، وهي بلدة في جالاباجوس، وقع على مرسوم بهذا الشأن، أمس الجمعة، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وقال لاسو "هناك أماكن تشكل التاريخ البشري واليوم نتشرف بأن نكون في أحد تلك الأماكن. تعلمنا هذه الجزر شيئا عن أنفسنا: ماذا لو لم ننصب أنفسنا أسيادنا على هذه الأرض ولكن كحماتها؟".

وسوف تربط المنطقة البحرية الجديدة جزر جالاباجوس في الإكوادور بجزر كويبا في بنما وماليبو في كولومبيا وكوكو في كوستاريكا.

ويقول المؤيدون إنها سوف تحمي مسارات هجرة الأنواع النادرة.

وتقع جزر جالاباجوس على بعد نحو ألف كيلومتر غرب ساحل أمريكا الجنوبية.

ويستند إعلان أمس الجمعة على محمية جالاباجوس البحرية التي أنشأت في 1998 وتحمي بالفعل نحو 133 ألف كيلومتر مربع من المياه من الأنشطة الاستخراجية.

وقال مات راند، الذي يرأس جهود الحفاظ على الحياة البحرية في منظمة" ذا بيو تشاريتابل" الخيرية "حماية الممر بين مراكز التنوع البيولوجي المرتبطة في جالاباجوس وجزر كوكو في كوستا ريكا يساعد في الحفاظ على هذا الكم الرائع من الحياة البحرية".

ونظرا لحيواناته ونباتاته الفريدة، تم إدراج الأرخبيل في قائمة مواقع التراث الطبيعي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ 1978 . ولا تشمل الأنواع الموجودة هناك سوى الإيجوانا البحرية وطيور شرشوريات جالاباجوس.