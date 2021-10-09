 محمد صبحي عن «نمبر وان»: لا أقبل أن أكون رقمًا - بوابة الشروق
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محمد صبحي عن «نمبر وان»: لا أقبل أن أكون رقمًا

أحمد علاء
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 12:45 ص | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 12:45 ص

قال الفنان محمد صبحي، إنّ "نمبر وان" مصطلح جديد في مجال الفن، مؤكّدًا أنه لا يقبل أن يكون رقمًا.

وأضاف خلال مقابلة على قناة "النهار"، عُرضت اليوم الجمعة، أنّ جيله الفني لم يكن فيه أرقام لكن كانت هناك ألقاب وذلك بدءًا من التسعينات، لافتًا إلى أنّ ألقاب مثل وحش الشاشة وملك الترسو لم يكن توصيفًا لعظمة الممثل لكنّها للشخصيات التي تم تجسيدها.

وأوضح أنه يُعارض الألقاب بشكل عام، وكان يُفضل فقط لقب فنان، لكن اعتبر أن هناك حالة من إساءة الاستخدام لهذا اللقب فلم يعد يرغب في استخدامه.

وتابع: "النهاردة واحد مش خريج إعلام ممكن بتليفون يشتغل إعلام وصحافة ويقول عن نفسه إعلامي.. نحن لدينا خلل في مواجهة نفسنا بإنه مينفعش حد مش خريج هندسة ويبني عمارة".

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