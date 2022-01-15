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بالفيديو.. حريق هائل في مصنع كيماويات بولاية أمريكية

أحمد علاء
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 12:46 م

اندلع حريق هائل في مصنع كيماويات بولاية نيوجيرسي في مدينة باسايك، بولاية نيوجيرسي، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وعرضت قناة "العربية" لقطات تُظهر نيرانًا كثيفة تندلع من موقع الحريق، دون أن يُعرف ما إذا كان الحريق قد خلّف ضحايا من عدمه.

في السياق، قالت شبكة "سي بي إس نيويورك"، أنّ النيران اشتعلت في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، حوالي الساعة 20.30، بالتوقيت المحلي، وأنّ السلطات قررت عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

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