اختيار شريف النهطاوي مديرا عاما لأوليكس مصر

في إطار خططها للتوسع في السوق المصري، أعلنت منصة أوليكس الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن اختيار شريف النهطاوي مدير عام لأوليكس مصر ليقود استراتيجية عمل المنصة خلال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى إستهداف شرائح أوسع من المستخدمين وتقديم خدمات جديدة.

وتدرج النهطاوي الذي اكتسب خبرات طويلة في مجال التجارة الإلكترونية طوال مسيرته المهنية داخل شركة أوليكس مصر في عدد من المناصب القيادية طوال ست سنوات، حيث شغل منصب مدير التسويق بالشركة ثم رئيس إدارة الإيرادات.

يذكر أن النهطاوي كان قد بدأ مسيرته المهنية بالعمل في شركة فودافون مصر وبعدها اتصالات مصر حيث حقق الكثير من الإنجازات في مجالات التسويق والمبيعات، وتخطيط الأعمال وإدارة الأزمات والعمليات.

وتعليقا على اختياره لتولي منصبه الجديد قال النهطاوي: "إنه لشرف كبير أن أكون مديرًا تنفيذيًا لشركة أوليكس مصر، أكبر منصة مبوبة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تخدم 8 ملايين زائر شهريًا وتصنف كأكبر سوق عبر الإنترنت ل 12 فئة في مصر، ولإيماني بأن السوق المصري لديه فرص غير محدودة للجميع، أشعر بأن هذا الدور الجديد يمثل علامة فارقة ودافعًا للعمل باستمرار من أجل إضافة قيمة للخدمات والحلول المقدمة لمستخدمي أوليكس مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من المواهب العظيمة لموظفينا وإمكاناتهم، مع تحقيق الأهداف العامة للشركة، وبفضل الدعم المستمر والقيادة الحكيمة لمجموعة 'إي إم بي جي'، ستواصل أوليكس مصر نشر أحدث التقنيات لإثراء التجربة الرقمية للعملاء والشركات والمجتمعات، وتطوير الدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا".