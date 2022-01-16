رئيس لجنة لمكافحة كورونا: سوفالدي لم يُدرج في البروتوكول المصري منذ فبراير 2020

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا موضوع على أساس علمي ووفقًا لنتائج الأبحاث المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعارض استخدام أي دواء ولكنها تبحث في بادئ الأمر على نسبة الشفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن اللجنة حذفت الأدوية غير المجدية من البروتوكول العلاجي، مؤكدًا أن عقار «سوفالدي» غير موجود في البروتوكول المصري؛ لأنه لم يثبت فعاليته في الشفاء.

وأشار إلى أن التجربة الدوائية لها قواعد تشمل موافقة هيئة بحثية سواء جامعة أو وزارة الصحة وإجراءها داخل مركز بحثي ومستشفى وتوقيع المريض على موافقة مستنيرة، مؤكدًا أن «سوفالدي» لم يُدرج في البروتوكول المصري في أي مراحل علاج كورونا منذ فبراير 2020.

وأوضح أن 80% حالات كورونا بسيطة لا تعاني عوامل خطورة أو تحتاج علاجًا، مجيبًا عما إذا كان «سوفالدي» له أعراض جانبية: «لا دواء ليس له أعراض جانبية، لكنه قد لا يحسن الحالة وقد يؤدي إلى تأخر فيها».

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، إن زوجة المتوفى شَكَتْ في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.





