 نجوى إبراهيم أول المنضمين لقناة «هي» المتخصصة في شؤون المرأة - بوابة الشروق
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نجوى إبراهيم أول المنضمين لقناة «هي» المتخصصة في شؤون المرأة

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 11:09 م

أعلنت إدارة قناة "هي" عن التعاقد مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، لتكون أول المنضمين للقناة المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة، والتي سيهتم محتواها بشؤون المرأة المصرية والعربية.

وأكدت إدارة القناة، حرصها الشديد لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة المصرية والعربية.

وكان مسؤولو القناة تسلموا نوفمبر الماضي، الاستوديو الخاص بها في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية، ويجري حاليا الاستعدادات النهائية لتدشين المحطة المتخصصة في شؤون المرأة، حيث تعني بكل القضايا التي تهم سيدات مصر والوطن العربي.

ويراهن أصحاب المحطة، على تقديم إعلام مختلف، باعتبارها أول قناة للمرأة كل نجومها من النساء فقط.

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