 انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة في نيبال - بوابة الشروق
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انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة في نيبال

كاتمندو (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 2:30 م
تم انتشال 68 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب في مدينة بوكارا بنيبال، وفقا لما أعلنته سلطات المطار اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها لم تعثر على أي ناجين حتى الآن، عقب تحطم الطائرة، التابعة لخطوط يتي الجوية، قبل دقائق من وصولها المتوقع لمطار بوكارا. وكانت الطائرة تقل 68 راكبا وطاقم مؤلف من أربعة أشخاص.

ووفقا لهيئة الطيران المدنية فإن الطائرة كانت على اتصال بغرفة التحكم بالحركة الجوية المحلية حتى الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (05:05 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الهيئة أن الطائرة كانت تقل 53 نيباليا وخمسة هنود وأربعة روس واثنين من كوريا الجنوبية وشخص من كل من إيرلندا والأرجنتين وفرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، وأعلنت أن غدا سوف يكون يوم حداد في أنحاء البلاد.

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