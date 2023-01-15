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شيحة: الإسماعيلي طلب إعادة مباراته مع المقاولون العرب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 3:37 ص

كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين أنه تم الاتفاق مع اللجنة القانونية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة التي تدير نادي الإسماعيلي، على تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الحكم محمد الحنفي، عقب الاخطاء التحكيمية التي ارتكابها، خلال مواجهة الدراويش مع المقاولون العرب.

وأوضح محمد شيحة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الشمس» عبر برنامج ملعب «البلدوزر»: «نادى الاسماعيلى طلب إعادة مباراته أمام المقاولون العرب، بعد الأخطاء التحكيمية التي ارتكابها محمد الحنفي، بعد احتسابه لركلتي جزاء للدراويش».

وأضاف: «نحن انتظار لجنة المسابقات في تلك الشكوى المقدمة ضد الحكم، ومرفق معاها تجميع الاخطاء التحكيمية لتوضيحها».

يُذكر أن المقاولون العرب فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.


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