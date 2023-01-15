مباحثات بين الجزائر ومالي حول آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظيره المالي عبدولاي ديوب، وكذلك مع الوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية واتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر"، العقيد ركن إسماعيل واغي، آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ هذا الاتفاق.



جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية التي جمعت لعمامرة بالمسئولين الماليين، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- أن المحادثات تناولت مسألة تعاون جميع الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في عام 2015 في إطار آليات متابعة تنفيذ الاتفاق الذي تشرف عليه الجزائر.



كان الوزيران الماليان قد وصلا مساء اليوم، بالجزائر في زيارة رسمية كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الجزائري إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين.