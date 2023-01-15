السفارة الأمريكية تغلق أبوابها احتفالا بيوم مارتن لوثر كينج جونيور للخدمة

تحتفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، اليوم الأحد، بذكرى الزعيم الأمريكي من أصول إفريقية وحاصد جائزة نوبل للسلام مارتن لوثر كينج جونيور.

وقالت السفارة الأمريكية: "في الولايات المتحدة، تكريمًا لذكرى مارتن لوثر كينج جونيور يعتبر يوم الاثنين الثالث من شهر يناير عطلة رسمية وطنية لتقديم الخدمات بروح التزامه بالعمل الجماعي من أجل غد أفضل".

وتابعت السفارة، في بيان لها: "لذلك ستغلق سفارة الولايات المتحدة في القاهرة يوم الأحد 15 يناير ويستأنف العمل يوم الاثنين 16 يناير".

ويوم مارتن لوثر كينج هو يوم سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية وأحد الأعياد الفدرالية، يحتفل فيه بذكرى الزعيم والناشط السياسي مارتن لوثر كينج، ويصادف يوم الاثنين الثالث من شهر يناير في كل عام، وهو نفس يوم ولادته.

ويوم الاحتفال أعلنه الكونجرس الأمريكي في عام 1994 داعيًا الأمريكيين من جميع الأطياف والشرائح لأن يتطوعوا بوقتهم ومجهودهم للمساعدة في تحقيق رؤيا كينج بقيام «مجتمع المحبين»، وينظر إلى هذا اليوم على أنه يوم لتعزيز الحقوق المساوية لجميع الأمريكيين بغض النظر عن خلفيتهم.

ويحتفل خلال اليوم بحياة وإنجازات مارتن لوثر كينج، الزعيم الأمريكي البارز في الحقوق المدنية الأمريكية والأكثر شهرة بحملاته لإنهاء التمييز العنصري في وسائل النقل العامة والمساواة العرقية في الولايات المتحدة.