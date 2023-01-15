أسوشيتيد برس: كاليفورنيا تتعرض لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج وتحذيرات من حدوث فيضانات

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي ضربتها العواصف والأعاصير في الأيام الماضية لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج، مما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.



وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية، في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن العديد من المقاطعات شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي استمر لساعات طويلة، فيما بدأت مجموعات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف خلال الساعات القادمة.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف ساكن وهو رقم انخفض بأكثر من النصف خلال فترة ما بعد ظهر أمس السبت بالتوقيت المحلي، وتم إصدار تحذيرات من فيضانات واسعة في المنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.



أما في الجنوب، حذرت السلطات السكان في مقاطعات من بينها سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء بلدة فيلتون جروف الواقعة على طول نهر سان لورينزو، كما صدر أمر إخلاء لسكان منطقة ويلتون في مقاطعة ساكرامنتو شبه الريفية الجنوبية الشرقية، واستشهدت السلطات بخطر حدوث فيضان لنهر كوسومن.



وفي شرق الولاية، ظلت التحذيرات من الفيضانات سارية في مقاطعة ميرسيد في الوادي الأوسط الزراعي، حيث تفقد الحاكم جافين نيوسوم أضرار العواصف، وحث السكان على توخي الحذر بشأن السلامة لمدة 24 إلى 48 ساعة القادمة.



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كارثة كبرى في الولاية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الإنعاش المحلية في المناطق المتضررة.