مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار عشوائي بـ80 طلقة في نورث كارولينا

أُطلق ما لا يقل عن 80 رصاصة في أحد أحياء ولاية نورث كارولينا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين، بحسب ما أفادت به السلطات اليوم الأحد.

وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأحد في مدينة هيكوري (بالتوقيت المحلي)، وفقا لمكتب مدير شرطة مقاطعة كاتاوبا. ولم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن، إلا أن السلطات أكدت أن أكثر من شخص شارك في إطلاق النار.

وقال مسؤولون إن أحد الضحايا في حالة حرجة، بينما نُقل 10 آخرون إلى المستشفى وهم في حالة خطيرة.

ويحقق مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا وشرطة مدينة هيكوري في حادثة إطلاق النار، كما يقدم مكتب التحقيقات الاتحادي المساعدة في القضية.

ولم يكشف مكتب مدير الشرطة حتى الآن عن أسماء أو أعمار الضحايا.

وأفاد تقرير لمحطة "دبليو إس أو سي – تي في" بأن المحققين قالوا إن نحو 100 شخص كانوا يحضرون حفل منزلي في أحد المنازل بالشارع، عندما أقدم شخص أو أكثر على إطلاق النار.