وقع انفجار في مصنع كيميائيات في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي "سي جي تي إن"، فقد وقع الانفجار في أحد المصانع في مدينة بانجين الواقعة على ساحل خليج لياودونج.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الانفجار أدى إلى تطاير نوافذ المباني المجاورة، وتسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق المصنع.

ولم ترد تفاصيل عن الضحايا، وأسباب نشوب الحادث.





A fire disaster was caused by an explosion during the equipment maintenance at a chemical plant in Panjin, NE China’s Liaoning around 1:25 pm on Sun: rescue work is ongoing & the cause of the accident is under investigation: local authority pic.twitter.com/8U3AHBhReu