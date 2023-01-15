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أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد القائمة النهائية لمواجهة المغرب، في ثاني مباريات الفريق بطولة العالم والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر أمام المغرب استبعاد لاعب الدائرة محمد ممدوح هشام وحارس المرمى كريم هنداوي وأحمد خيري المنضم حديثا للبعثة بينما تم ضم محمد علي حارس المرمى وشادي خليل لاعب الدائري لقائمة اللقاء .

وخسرت المغرب في المباراة الأولى أمام أمريكا بنتيجة 28-27 بينما فازت مصر على كرواتيا بنتيجة 31-22.

وجاءت قائمة منتخب مصر أمام المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علي - عبد الرحمن حميد

سنتر باك: أحمد هشام دودو وسيف الدرع ويحيى الدرع

الظهير الأيمن: مهاب سعيد ومحسن رمضان

الظهير الأيسر: علي زين وحسن قداح

الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري

الجناح الأيسر: عمر بكار وأحمد مؤمن صفا

الدائرة: إبراهيم المصري وشادي خليل وأحمد عادل

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي مع منتخبي، المغرب وأمريكا والتي يتصدر ترتيبها منتخب مصر .

وتشهد مواجهات مصر والمغرب السابقة تفوق واضح للفراعنة خلال 4 مواجهات سابقة ببطولة أمم إفريقيا حيث فازت مصر في أمم إفريقيا 2016 بنتيجة 31-13 وفي أمم إفريقيا 33-28 و 31-19 وفي أمم إفريقيا 2022 بنتيجة 36-21.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.