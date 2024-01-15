خلال فعالية في مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، روجت شركة تسلا للسيارات الكهربائية بين سكان المنطقة للتوسعات التي تزمع القيام بها إلى جانب مصنعها وهو أول مصنع للشركة الأمريكية في قارة أوروبا.

وأدلى العديد من المتحدثين في هذه الفعالية ومنهم ممثلون عن تسلا وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" و بلدية جرونهايده ودائرة أودر-شبريه، بمعلومات حول خطط البناء ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمشروع.

ولا يزال قرار ممثلي البلدية بشأن خطة البناء قيد الانتظار، وسيبدأ استطلاع لرأي السكان بهذا الخصوص غدا الاثنين. وهناك احتجاجات ضد الخطط حيث تعتبر مجموعات بيئية ومبادرات مواطنين أن هذه التوسعات ليست ضرورية ودعوا إلى التصويت ضدها.

تجدر الإشارة إلى أن تسلا تسعى إلى إنشاء محطة لقطارات البضائع ومستودعات تخزين ودار حضانة نهارية للأطفال في مساحة مجاورة لمصنعها، وتتطلب هذه التوسعات إزالة أكثر من 100 هكتار من الغابات.

وترى الشركة أنه ستكون هناك فائدة كبيرة بالنسبة للمنطقة في حال الموافقة على خطة البناء الخاصة بهذه التوسعات،لافتة إلى أنه سيتم على سبيل المثال تخفيف الضغط على حركة نقل البضائع في حال تم بناء محطة سكك حديد في المصنع.

في المقابل، قال مانو هوير من مبادرة مواطني جرونهايده منتقدا خطة التوسعات إن هذه الخطة تعني "المزيد من إزالة الغابات والمزيد من التعدي على الأراضي والمزيد من المخاطر على إمدادات المياه لدينا، والمزيد من مواقع البناء وحركة الشاحنات في منطقتنا".

وبالإضافة إلى هذه التوسعات المزمعة، تسعى تسلا أيضا إلى توسيع مساحة المصنع الحالي، ولهذا السبب اشترت تسلا 300 هكتار، إذ تهدف الشركة من خلال هذا التوسيع إلى مضاعفة معدل الإنتاج المخطط له من 500 ألف سيارة إلى مليون سيارة في العام.

وبحسب بيانات الشركة، فإن معدل الإنتاج الحالي يتجاوز 250 ألف سيارة سنويا.