رئيس مجموعة اليورو يتوقع نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ1% في 2024

قال باسكال دونوهوي رئيس مجموعة اليورو، إن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة يمكن أن ينمو بنحو 1% خلال العام الحالي، في الوقت الذي يكافح فيه تأثير التضخم المرتفع والحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دونوهوي قوله، قبل اجتماعات وزراء مالية المجموعة اليوم الإثنين، في بروكسل "مازلت أعتقد أن اقتصاد منطقة اليورو يمضي بصورة جيدة في ظل مثل هذه التحديات الاقتصادية، ورغم أن هذا المعدل للنمو أقل مما كنت أحب أن أرى، فإنه مازال ينمو رغم كل التحديات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم انكماش إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال عام 2023، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من ركود مستمر.

وقدر المكتب أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم" التنمية الاقتصادية إجمالا تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023 في ظل مناخ مازالت تشوبه أزمات متعددة".

وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا قد بلغ 1.8% خلال عام 2022، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.

ومع انكماش أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، من المتوقع تضرر باقي الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة باعتبارها شركاء تجاريين رئيسيين لألمانيا.

من ناحيته، قال روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن المخاطر الناجمة عن استمرار معدل التضخم المرتفع ستمنع البنك من خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الحالي، رغم أن دخول اقتصاد منطقة اليورو مرحلة الركود لم يعد مستبعدا.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، قال هولتسمان إن اقتصاد اليورو يتراجع مؤخرا ومن المحتمل ثبوت أن المسئولين كانوا متفائلين أكثر مما يجب عند صدور بيانات أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن الصراعات الجيوسياسية مثل الحرب في الشرق الأوسط التي تهدد باضطراب سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، ستواصل الضغط على الأسعار بصورة لا يمكن أن يتجاهلها البنك المركزي الأوروبي.