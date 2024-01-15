إزالة 750 مقبرة بأرض جمعية النصر بالخانكة

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بالخانكة والمنشأ عليها مقابر بالمخالفة.

وتمكنت الحملة من إزالة أكثر من 750 مقبرة مخالفة على مساحة 8000 متر أملاك الدولة، باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها.

وأكد المحافظ، أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي، حيث جاءت الجولة بحضور الأستاذ ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة.

وأوضح المحافظ، أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الاثنين - 15 يناير، قد تمكنت من إزالة 2650 حالة أراضي زراعية بمساحة 120 فدانا و1 قيراط و4 أسهم)، وعدد مخالفات بناء 670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787 م2، وتم تحرير 1014 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.



وفي السياق ذاته أكد المحافظ، عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ حملات إزالة لكل التعديات على أراضي البناء أو الأراضي الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة، والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات البعض الاستيلاء والتعدي على حق الشعب في أراضيه.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.