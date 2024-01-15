وزير خارجية الإمارات يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة في اتصال مع نظيريه الإسرائيلي والبريطاني

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالات هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، والإسرائيلي يسرائيل كاتس، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاج.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، بحث الوزير مع نظيريه البريطاني والإسرائيلي وسيغريد كاج، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي؛ لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والعمل من أجل دعم السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة».

وأشار إلى أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف، وحماية أرواح المدنيين كافة بموجب القانون الدولي الإنساني فيجب ألا يكونوا هدفا للصراع، مؤكدا أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وشدد على أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل الجهود الكبيرة التي تقوم بها كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، معربا عن تطلعه إلى التعاون معها على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأشار إلى أن الأولوية القصوى هي تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ودون عوائق.