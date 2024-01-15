دار الشروق تشارك بجناحين في معرض القاهرة للكتاب 2024

أعلنت دار الشروق، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وذلك من خلال جناح متكامل بقاعة 1 رقم B19، وجناح للأطفال رقم B40 في صالة الطفل.

وتشارك دار الشروق في فعاليات ووقائع المعرض طوال فتره انعقاده، والتي تبدأ من 24 يناير، وحتى 6 فبراير، وسط استعداد لاستقبال القراء بمجموعة من أحدث الإصدارات والعروض، والكتب والمؤلفات لكبار المبدعين والمثقفين وكوكبة من الأدباء والمفكرين.

ومن المقرر أن تقدم دار الشروق مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمتميزة بجناح الطفل، بطرح أحدث الإصدارات من القصص، وإقاممة عدد من ورش الحكي وتقديم أفضل العروض الموجهة للأطفال.

تأتي دورة معرض الكتاب تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من ٢٥ يناير حتى ٦ فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشارك في معرض الكتاب 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).