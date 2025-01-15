لماذا قررت إسرائيل توثيق الإفراج المتوقع عن السجناء الفلسطينيين في صفقة الأسرى بكاميرات مثبتة على أجسامهم؟

في إطار الإفراج المتوقع عن سجناء أمنيين فلسطينيين في إطار صفقة الأسرى مع حركة حماس، أمرت مصلحة السجون الإسرائيلية أفراد الحراسة، اليوم الأربعاء، بأن يكونوا مجهزين بكاميرات مثبتة على الجسم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن "القرار يهدف إلى توثيق الحالة الجسدية والطبية للسجناء في كل مرحلة من مراحل إطلاق سراحهم، لمواجهة الادعاءات الكاذبة المحتملة".

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية، إلى أن المفوض العام للعمليات والأمن في إسرائيل، أفيخاي بن حمو، هو الذي اتخذ هذا القرار.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قال أمس الثلاثاء إن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بات "أقرب من أي وقت مضي"، برغم مقاطعة محتجين لخطابه.

ولم يذكر ما إذا كان يمكن إبرام الاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم فى العاصمة القطرية، الدوحة وضع خطة من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق النار.