مصادر لـ«الجزيرة»: الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى حدود غزة بعمق 700 متر

نقلت فضائية «الجزيرة»، عن مصادر لما تسمها، أن رئيس وزراء قطر يلتقي بمفاوضي حماس، والوفد الإسرائيلي لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق يتضمن إشراف قطر ومصر على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.

وأوضحت أنه وفقا للاتفاق فإن الانسحاب من محور نتساريم سيكون على مراحل، ذاكرا أن حماس طلبت عبر الوسطاء أن يكون هناك تحديد للمساحة التي ستنسحب منها إسرائيل عبر جدول زمني.

وأكدت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى حدود غزة بعمق 700 متر، لافتة إلى الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق على 33 أسيرا إسرائيليا.