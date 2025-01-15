نوهت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب ببعض المناطق، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق لأقل من 1000 متر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، إن الرؤية تنعدم تمامًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبعض الطرق الصحراوية.

وأشارت إلى أن تأثير الشبورة المائية يبدأ من الساعة الثالثة فجرًا وحتى سطوع الشمس، قائلة إن الرؤية تتحسن على الطرق بشكل كبير بعد العاشرة صباحًا.

وذكرت أن كثافة الشبورة أدت إلى إغلاق بعض الطرق كطريق القاهرة – إسكندرية الصحراوي، والطريق الساحلي في الإسكندرية، مناشدة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة بتلك المناطق.

وتوقعت استمرار تأثير الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية، والتأثر بمرتفع جوي يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

ولفتت إلى أن المرتفع الجوي يزيد من فترات سطوع الشمس نهارًا، مشيرة إلى أن قيم الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وأوضحت أن العظمى تتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 22 إلى 23 درجة، لافتة إلى أن الأجواء شتوية مستقرة مائلة للدفء نهارًا على المحافظات الشمالية، ودافئة بشكل أكبر بالمحافظات الجنوبية التي تصل فيها العظمى إلى 28 درجة.

ونوهت بأن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس؛ لتسود أجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وتوقعت أن تتراوح الصغرى على القاهرة ما بين 12 إلى 13 درجة، وتصل إلى 10 في المدن الجديدة، بينما تنخفض لنحو 8 درجات بمحافظات شمال الصعيد.