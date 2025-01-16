مفوض الأونروا يطالب بوصول إنساني سريع وغير مقيد إلى قطاع غزة

رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوكالة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الكثيرين كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ 15 شهرًا».

وأشار إلى أن «هذا الاتفاق سيجلب أخيرًا الراحة التي تشتد الحاجة إليها في غزة، ويضمن إطلاق سراح الرهائن».

وأضاف: «المطلوب الآن هو وصول إنساني سريع وغير مقيد ودون انقطاع إلى غزة، بالإضافة إلى إمدادات إنسانية لتخفيف المعاناة الهائلة التي تسببت بها هذه الحرب».

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.