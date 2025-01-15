 استطلاع: قليل من البالغين في أمريكا واثقون من أن وزارة العدل وإف.بي.آي سيتصرفان بعدل في عهد ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: قليل من البالغين في أمريكا واثقون من أن وزارة العدل وإف.بي.آي سيتصرفان بعدل في عهد ترامب

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:00 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث، أن عددا قليلا من البالغين في الولايات المتحدة واثقون من أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)، سيتصرفان بشكل عادل في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويشير استطلاع الرأي، إلى أن حوالي 2 فقط من كل 10 أمريكيين يوافقون على ترشيح بيت هيجسيث كوزير للدفاع.

وعلى نحو مماثل، تقول نسبة صغيرة من الأمريكيين، إنهم يوافقون إلى حد ما أو بشدة على اختيار تولسي جابارد؛ لتشغل منصب رئيس الاستخبارات.

ويشير الاستطلاع، إلى أن حوالي ثلث الأمريكيين لا يوافقون على كل من الاختيارات، بينما الباقي إما أنه ليس لديهم رأيا أو ليس لديهم ما يكفي من المعرفة ليقولوا رأيهم.



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