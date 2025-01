جوتيريش يرحب باتفاق غزة ويدعو الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأشاد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بالوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لجهودهم المتفانية في التوصل إلى هذه الصفقة.

ودعا «الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم والتأكد من تنفيذ الصفقة بالكامل»، موضحًا أنه «دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر».

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون «تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع»، داعيًا الجميع إلى تسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق لجميع المدنيين المحتاجين.

وحث الأطراف والشركاء المعنيين على اغتنام هذه الفرصة؛ لإنشاء مسار سياسي ذي مصداقية لتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل.

وأكد أن «إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة، يظل أولوية ملحة».

