الناتو: المحادثات مع زيلينسكي تناولت الهجمات الروسية ومشكلات الطاقة

تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لمناقشة الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على أوكرانيا، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في البلاد.

وكتب روته على منصة إكس اليوم الخميس: "تحدثت مع زيلينسكي بشأن وضع الطاقة في أوكرانيا، حيث تسببت الهجمات الروسية في معاناة إنسانية رهيبة، وكذلك عن الجهود الجارية لإنهاء الحرب"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "نلتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع اليوم والتوصل إلى سلام دائم في نهاية المطاف".

وفي روايته عن هذه المحادثة، قال زيلينسكي إنه تحدث عن "التحديات الخطيرة" التي تفرضها الضربات الروسية في الآونة الأخيرة والحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام أنه يأمل في زيادة الإمدادات المرسلة إلى أوكرانيا من حلفائها الأوروبيين عن طريق برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية في يناير.

وقال زيلينسكي إنه تم إحراز "تقدم كبير" في الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأوروبا نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتعهد بعدم "خفض الوتيرة".



