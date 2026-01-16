 الناتو: المحادثات مع زيلينسكي تناولت الهجمات الروسية ومشكلات الطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 16 يناير 2026 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الناتو: المحادثات مع زيلينسكي تناولت الهجمات الروسية ومشكلات الطاقة

وكالات
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 11:16 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 11:16 م

تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لمناقشة الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على أوكرانيا، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في البلاد.

وكتب روته على منصة إكس اليوم الخميس: "تحدثت مع زيلينسكي بشأن وضع الطاقة في أوكرانيا، حيث تسببت الهجمات الروسية في معاناة إنسانية رهيبة، وكذلك عن الجهود الجارية لإنهاء الحرب"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "نلتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع اليوم والتوصل إلى سلام دائم في نهاية المطاف".

وفي روايته عن هذه المحادثة، قال زيلينسكي إنه تحدث عن "التحديات الخطيرة" التي تفرضها الضربات الروسية في الآونة الأخيرة والحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام أنه يأمل في زيادة الإمدادات المرسلة إلى أوكرانيا من حلفائها الأوروبيين عن طريق برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية في يناير.

وقال زيلينسكي إنه تم إحراز "تقدم كبير" في الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأوروبا نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتعهد بعدم "خفض الوتيرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك