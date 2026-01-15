جرينبيس تنتقد استخدام الطائرات الخاصة للسفر إلى قمة دافوس

ارتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة المتوجهة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفقا لتحليل أجرته منظمة جرينبيس، مما يسلط الضوء على الأثر المناخي لسفر الأثرياء إلى هذا التجمع السنوي.

وقارنت جرينبيس حركة الطيران الخاص في المطارات السبعة المحيطة بدافوس خلال أسابيع المنتدى في عامي 2024 و2025 مع الأسابيع العادية، ووجدت أن هناك 709 رحلات خاصة إضافية في عام 2025، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 628 رحلة في عام 2024، وارتفاعا كبيرا عن 227 رحلة في عام 2023.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، لينا دونات، إنه في الوقت الذي يسعى فيه منتدى دافوس لإيجاد حلول للمشكلات العالمية، يقوم الأثرياء والأقوياء بتأجيج أزمة المناخ عبر "انبعاثات الرفاهية". وحثت على فرض حظر فوري على الرحلات الخاصة شديدة التلوث في الحالات التي يتم فيها تجاهل البدائل منخفضة الانبعاثات.

وذكرت جرينبيس أن الطائرات الخاصة تنتج غازات دفيئة لكل راكب تعادل تقريبا 10 أمثال ما تنتجه الرحلات التجارية، وحوالي 50 مثلا مقارنة بالسفر عبر القطارات. وجاءت معظم الرحلات المتوجهة إلى دافوس من فرنسا (20%)، تليها المملكة المتحدة (13%) ثم ألمانيا (12%).