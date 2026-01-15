دار «دون» تطرح «دماء على أسوار القلعة» لسامي ميشيل

صدر حديثا عن دار "دون" رواية "دماء على أسوار القلعة" للكاتب سامي ميشيل، والتي تأخذ القارئ إلى القاهرة القديمة عام 661 هـ، حيث تعيش المدينة خمسة أيام عصيبة في مواجهة وباء غامض يحول الموتى إلى كائنات متوحشة، بينما تتكشف خلف أسوار القلعة أسرار قد تغير مجرى التاريخ.

تدور أحداث الرواية في أجواء تجمع بين التاريخ والخيال والأسطورة، متتبعة محاولة إيقاف الوباء الزاحف عبر أسرار تعود إلى العصور الوسطى وتقنيات من زمن مجهول، وسط صراع محتدم بين الطمع والخيانة والرغبة في النجاة.

وتطرح الرواية تساؤلات حول سر نبتة "الريحان الحلو" ودورها المحوري في سلسلة من الجرائم الغامضة، كما تتابع رحلة الأمير "نجم الدين برقوق" في كشف الخائن داخل القلعة، وإنقاذ ما تبقى من عائلته في زمن تختلط فيه الحقائق بالعلوم والأساطير.

ومن المقرر أن تتوفر الرواية ضمن إصدارات دار "دون" في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.