نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

تقدم الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع بالخير والأمن والسلام.

وأكد نقيب المحامين، أن معجزة الإسراء والمعراج تمثل إحدى أبرز معالم السيرة النبوية، وتقدم لنا دروسًا عظيمة في التوكل على الله والأخذ بالأسباب.

وذكر أن هذه الرحلة الربانية تتجاوز قوانين الأسباب المعتادة في الحياة، لتدل على محبة الخالق جل وعلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.