موسكو: إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستوف وبريانسك وفولجوجراد وبيلجورود وكورسك وفورونيج وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتقول موسكو إن القوات الأوكرانية تستهدف على نحو متكرر المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.