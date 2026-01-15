محافظ كفرالشيخ يطمئن على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعهد الإعدادي بنين

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، من بينها لجان معهد كفرالشيخ الإعدادي بنين، والتي يؤدي فيها 170 طالبًا امتحانات مادتي الفقه والنحو والصرف، موزعين على 9 لجان؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتور ياسر الوكيل، وكيل منطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة للعام الدراسي 2025–2026 يبلغ 19 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، موزعين على 175 لجنة فرعية، تضم 10 آلاف و182 طالبًا في امتحان الشهادة الابتدائية، موزعين على 102 لجنة، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 9 آلاف و748 طالبًا موزعين على 73 لجنة على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنظمة.

وحث محافظ كفرالشيخ، الطلاب على التركيز خلال أداء الامتحانات لجني ثمار الجهد المبذول طوال العام والحصول على المراكز المتقدمة، كما اطمأن على وضوح الورقة الامتحانية، في إطار حرصه واهتمامه بالطلاب وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي لهم.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير سبل الراحة داخل اللجان وضمان انتظام سير الامتحانات، مع التأكيد على توافر كافة التجهيزات اللازمة، والالتزام الكامل بكل القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة الإشراف والمراقبة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، المنطقة الأزهرية بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان حسن سير الامتحانات، بما يسهم في نجاح العملية التعليمية وتحقيق نتائج متميزة تعكس الجهود المبذولة، متمنيًا للطلاب التوفيق والتميز.