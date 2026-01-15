

قال الدكتور ماهر نمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن كل ما يهمهم هو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية وفتح المعابر في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى البدء في عملية إعادة الإعمار وحماية المواطنين.

وأضاف نمورة، خلال مداخلة هاتفية على قناة ten، اليوم الخميس، أن استمرار نجاح هذه المرحلة يعتمد على التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاق، بجانب الدور الإشرافي للإدارة الأمريكية، باعتبارها راعيًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أن حركة فتح على تواصل بشكل مباشر مع القيادة المصرية، معربة عن تقديرها لدور مصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الدور الذي لعبته كل من قطر وتركيا في الوصول إلى تشكيل اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة قطاع غزة، والتي ستكون مهمتها تقديم خدمات أساسية وإغاثة للسكان، وتمكينهم من العيش بكرامة، وتشغيل معبر رفح والمعابر الأخرى.

وأكد أن اللجنة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير الاحتياجات الإنسانية، موضحا أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وستتولى السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وأن هذه المرحلة استثنائية.

وشدد على أن هدف فتح هو منع الاحتلال من إعادة الحرب، والحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة والقدس، وتفويت الفرصة على الاحتلال من تنفيذ مخططاته التي كان يسعى إلى تهجير السكان من القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبي، رحب بإعلان البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غزة، وعلى وجه الخصوص تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع.