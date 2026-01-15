إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار منزل بأبوتيج في أسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص إثر انهيار منزل بقرية البلايزة بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، فيما انتقل فريق من نيابة أبوتيج، بإشراف المستشار عبدالله زايد رئيس النيابة؛ لمعاينة المنزل المنهار.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من العميد وائل نجاتي مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات وكسور مختلفة نتيجة انهيار منزل بقرية البلايزة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والمباحث والإنقاذ والوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمد حسن، رئيس مركز أبوتيج إلى مكان البلاغ.

وتبين أن المصابين هم: "حامد علي محمد، 85 سنة، وسميرة حامد علي، 47 سنة، وشعبان حامد علي، 58 سنة".

وكشفت تحريات الرائد أحمد ناجي، معاون مباحث مركز أبوتيج، بإشراف العميد أحمد خربي رئيس فرع البحث الجنائي، أن حادث انهيار منزل مكون من طابقين بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج، جاء نتيجة قدم بناء المنزل وتهالك حوائطه، ولا توجد شبهة جنائية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي، إذ جرى عمل الإسعافات الأولية لهم وتجبير كسورهم، ووضعهم تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار عبدالله زايد، مدير النيابة، بسؤال المصابين وانتداب الإدارة الهندسية لإعداد تقرير حول الواقعة.