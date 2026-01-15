 الإغواء الأخير للمهدي.. مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمود سليمان بمعرض الكتاب - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 3:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الإغواء الأخير للمهدي.. مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمود سليمان بمعرض الكتاب

محمود عماد
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 2:46 م

أعلنت دار بيت الحكمة للثقافة عن إصدارها المجموعة القصصية "الإغواء الأخير للمهدي" للكاتب محمود سليمان، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته ال57.

ومن أجواء المجموعة نقرأ:

"هذه القصص لم تُكتب بنثر الكلمات، وسرد الأحداث، فحسب، ولكن بتوزيع الصمت بينها، وإذا كانت الكتابة ترتكز على ما يصمت عنه اللسان، فهذه القصص تواجهنا بتساؤل أعمق: كيف نعبر عما تصمت عنه الكتابة؟ نحن أمام أحداث ومواقف يسردها الكاتب بهدوء شديد يتناقض مع قسوتها، وكأنه يؤلف مقطوعة موسيقية من ألحان متباينة مُركَّبة... من جريمة قتل تُرتكب باسم الخلاص، ومتصوفة أصابتهم غفلة العزلة بالعمى، وشاعر يهرب من الحقيقة إلى اللغة، إلى رجل يفقد أعضاءه تدريجيًا حتى يختفي؛ نتابع الغياب وهو يتخلل الحضور، ونخرج من هذه القصص بشحنة من التساؤلات عن عالم تحكمه السرعة إذا توقف الإنسان فيه ليتأمل اغترابه ستسحقه الأقدام".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك